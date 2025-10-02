Proiettili al sindaco di Ogliastro Cilento, la solidarietà di Bicchielli

"Un atto vigliacco che non può passare sotto traccia"

proiettili al sindaco di ogliastro cilento la solidarieta di bicchielli
Ogliastro Cilento.  

“La mia totale solidarietà a Michele Apolito, sindaco di Ogliastro Cilento e presidente della Comunità Montana Alento-Monte Stella. Un gesto vile che va condannato senza se e senza ma”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli, componente della Commissione Bicamerale Antimafia in cui è coordinatore del comitato sul "sistema Cilento e delitto Vassallo", in merito alla lettera minatoria recapitata al primo cittadino di Ogliastro Cilento.

“Un atto vigliacco che non può passare sotto traccia. Le istituzioni e la comunità devono restare unite, respingendo con fermezza ogni forma di violenza e continuando a lavorare, con coraggio e responsabilità, per il bene dei cittadini”, aggiunge Bicchielli.

Ultime Notizie