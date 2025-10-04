Il salernitano Edmondo Cirielli candidato del centro destra alle regionali Sfiderà il candidato del centro sinistra alle elezioni del 23 e 24 novembre

Il salernitano Edmondo Cirielli, originario di Nocera Inferiore, sarebbe il candidato per il centrodestra a presidente della Regione Campania per le elezioni del 23 e 24 novembre prossimi. Manca solo l'ufficialità.

I dettagli

Cirielli, 61 anni, attuale vice ministro degli Esteri e esponente di Fratelli d'Italia, gode di un forte sostegno all'interno del partito. Finalmente i leader nazionali avrebbero sciolto le riserve. L'altra ipotesi era quella di un candidato civico, caldeggiata da Forza Italia.