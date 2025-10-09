De Luca a Salerno, "La candidatura di Cirielli? Sono commosso" "Il programma centrosinistra è quello di questo governo"

"Sono commosso". Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha risposto a chi gli chiedeva un commento alla candidatura da parte del centrodestra del vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli per le elezioni regionali. De Luca è intervenuto a Salerno a margine della conferenza stampa di presentazione di "Musica d'Artista".

Il programma

"Il programma del centrosinistra "è fondamentalmente il programma del governo regionale attuale, non c'è molto altro da vendere e da spendere" - ha continuato poi De Luca - sottolineando che la coalizione sta lavorando al programma "con molto fatica e, per quello che mi risulta con molta approssimazione: darò un'occhiata la prossima settimana ed è evidente che non saranno tollerati ideologismi e stupidaggini". De Luca è poi tornato su quanto messo in piedi dalla Regione da lui guidata.

"É in programma immenso, a cominciare da quello a cui tengo più di tutto, che è il completamento della rete ospedaliera della regione Campania - ha detto - Salerno ospita uno dei dieci nuovi grandi ospedali che stiamo realizzando in Campania. Nel complesso è un programma davvero enorme che ci consentirà di guardare con fiducia al futuro. Ovviamente rimane sullo sfondo il problema del lavoro e degli investimenti per creare lavoro ma molto dipende dal governo nazionale". "Non avremo più i fondi del Pnrr e avremo meno fondi di coesione - conclude - quindi dobbiamo davvero essere in grado di investire fino all'ultimo euro disponibile per aprire i cantieri e creare lavoro".

"Il nuovo presidente della Regione Campania troverà un'altra Campania rispetto a quella che ho trovato io. Era una palude burocratica che è diventata, oggi, una delle regioni più efficienti d'Italia. La Campania era ultima nella sanità, era ancora commissariata, era l'ultima nella griglia Lea, aveva aziende di trasporto pubblico che sprofondavano nei debiti a cominciare dalla Circumvesuviana, aveva ancora 120mila euro al giorno di sanzione europea per disastro ambientale - ha sottolineato De Luca - Ma soprattutto era una Regione nella quale non era stata compiuta la rivoluzione democratica che abbiamo fatto noi con l'attuale governo regionale: trasparenza, efficienza amministrativa, sburocratizzazione e nessuna porcheria clientelare. Tutto questo in Campania è davvero un miracolo".