Bilotti (M5S): "Il futuro si costruisce insieme, con coraggio e passione" La parlamentare salernitana a Napoli per l'evento con Conte e Fico

«Una Campania che non si arrende, che lotta, spera, costruisce. Che crede nella forza della partecipazione, della comunità, dei diritti». A dirlo è la senatrice salernitana del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, che ha partecipato all’evento “Libertas - Sport, Territorio, Comunità”, oggi a Napoli, «un momento di confronto pubblico sullo sport – spiega la parlamentare salernitana - come strumento di inclusione, rigenerazione urbana e giustizia sociale».

«Quello di oggi – prosegue Bilotti – non è stato solo un evento, ma un grande abbraccio collettivo, un’occasione autentica di ascolto e condivisione su temi fondamentali: uguaglianza, coesione, riscatto». «Insieme al presidente Giuseppe Conte, al candidato alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico e a tantissime persone, associazioni e realtà del territorio si è parlato di futuro». «La Campania è una terra viva e continueremo a lavorare perché sport, cultura e partecipazione diventino strumenti concreti di trasformazione sociale e opportunità per tutte e tutti», conclude Bilotti, convinta che «il futuro non si scrive da soli, ma camminando fianco a fianco, con coraggio e passione».