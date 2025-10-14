Regionali, De Luca: con Fico discusso di temi e rispetto lavoro "Bisogna completare solo dei programmi che sono gia' ormai all'80%"

"Abbiamo discusso del programma per il prossimo governo regionale, partendo ovviamente dal lavoro immenso che e' stato fatto dalla Regione Campania in questi anni, che va riconosciuto e va completato. Ci sono cose che devo essere portate a compimento, parliamo della rete di dieci ospedali della Campania, piu' ospedali in Campania che in tutto il resto d'Italia. Per il resto, bisogna completare solo dei programmi che sono gia' ormai all'80%".

I dettagli

Lo dice, a margine dell'inaugurazione, presso il Dipartimento di Salute Mentale di Salerno, del progetto "Coloriamo i luoghi della salute e del cervello" realizzato da Lundbeck Italia per l'Asl Salerno, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, entrando nel merito del faccia a faccia di ieri con il candidato del centrosinistra alle regionali, Roberto Fico. "Ci tengo all'autonomia idrica della Campania, dobbiamo realizzare ancora i 20 invasi collinari. E completare il programma del trasporto pubblico locale. Chi verra', sara' pure fortunato perche' deve solo vedere il completamento delle cose messe in campo - ribadisce - poi, c'e' sempre da migliorare.

Le innovazioni vanno sempre bene, ma rispettando il lavoro immane di questi anni. Noi chiediamo il voto in Campania per che cosa? Che cosa ci ha consentito di accumulare il consenso di essere eletti, per quello che mi riguarda, con il 70% dei voti? Mica perche' abbiamo raccontato poesie o fatto sceneggiate ideologiche, ma perche' abbiamo messo in campo un lavoro immane fatto di concretezza, di investimenti, di creazione di lavoro, di trasparenza amministrativa. Abbiamo parlato di dare continuita' a questo lavoro e impedire che ci si addormenti e soprattutto che la Regione torni nella palude burocratica nella quale l'abbiamo presa noi. Bisogna lavorarci. Ci sono tutte le possibilita' per farlo. Andiamo avanti e guardiamo con fiducia e comunque controlleremo il lavoro che si fara'".

"L'incontro e' stato corretto, positivo, abbiamo dato anche informazioni che il candidato non aveva. Abbiamo posto anche le priorita' che riguardano le opere pubbliche: completamento di piazza Garibaldi (a Napoli, ndr) la nuova sede della Regione, un nuovo asse tangenziale per il collegamento con l'area ospedaliera a Napoli, il completamento del collegamento Afragola-Napoli centrale per l'alta velocita'. Ma soprattutto la rete ospedaliera e la rete del trasporto pubblico locale che ormai siamo in dirittura d'arrivo. Avevamo un punto di criticita' che era la Circumvesuviana, dal prossimo mese cominciano ad arrivare i treni per i quali abbiamo fatto la gara sei anni fa, adesso arrivano".