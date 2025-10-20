Campania, i giovani protagonisti del cambiamento con Roberto Fico Dialogo diretto tra giovani e associazioni studentesche per costruire insieme il futuro

In Campania, le realtà giovanili dei partiti della coalizione di centrosinistra hanno dato vita a un incontro all’insegna della partecipazione attiva e della condivisione di idee, con l’obiettivo di definire l’“Agenda Giovani”: un programma concreto di proposte da presentare a Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione. L’Agenda Giovani mette al centro temi fondamentali per la crescita del territorio: accesso equo all’istruzione e contrasto alla dispersione scolastica, promozione della salute mentale e rafforzamento dei servizi sanitari pubblici, partecipazione dei giovani attraverso la futura Consulta Regionale, e iniziative su lavoro giovanile, innovazione digitale e sostenibilità ambientale.

"L’iniziativa - si legge in una nota - vuole essere l’inizio di un percorso che potrebbe diventare un modello per tutto il Sud, valorizzando la creatività e l’energia dei giovani come leva per il cambiamento sociale e politico. Sono previsti nuovi appuntamenti aperti a chiunque condivida i principi di progresso, inclusione e partecipazione democratica, offrendo spazi concreti per l’impegno collettivo".

A sostenere l’iniziativa sono stati: Network Giovani Campania, Giovani Democratici Napoli, Unione Giovani di Sinistra Campania, Giovani Europeisti Verdi Campania, Possibile Campania, Giovani Casa Riformista per la Campania, Federazione dei Giovani Socialisti Campania, Avanti Campania, Volt Italia in Campania, Giovani di +Europa Campania e Cittadiananzattiva Campania e la Rete Giovani.

