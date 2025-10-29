Regionali, la sfida anti sistema di Granato: "Campania, ora cambiamo tutto" Il candidato presidente di "Campania Popolare" ha fatto tappa alla "Vesna"

"Stamattina, alla Casa del Popolo "Vesna" di Salerno, abbiamo presentato le nostre ed i nostri candidati della lista Campania Popolare per le prossime elezioni regionali. Insieme al nostro candidato presidente Giuliano Granato, abbiamo ancora una volta sottolineato i temi che, come Campania Popolare, porteremo con insistenza in consiglio regionale: dalla sanità ai trasporti, dalle politiche giovanili all'ambiente, occorre finalmente una politica solidale con la classe lavoratrice e con ogni altro escluso, perché la Campania, da Regione ostile qual è diventata, possa finalmente trasformarsi in un luogo in cui tutte e tutti possano vivere bene". E' quanto si legge nella nota di Potere al Popolo, una delle formazioni che - insieme ai due partiti comunisti - sostiene la candidatura di Granato a presidente della Regione.

"Per questo, le nostre parole d'ordine sono "Cambiamo tutto": dopo la fallimentare esperienza della presidenza De Luca, alla quale il centro-sinistra ha dato continuità nel campo largo, e contro l'identica ed orribile retorica della destra, siamo convinte che solo un programma radicalmente popolare come il nostro possa davvero fare gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Campania e di ogni altro soggetto escluso", l'affondo di Potere al Popolo.