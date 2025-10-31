Fico a Salerno: "Con De Luca abbiamo parlato francamente" "Ciò che interessa sia a me che a lui e a tutta la coalizione è di parlare dei temi"

"Si vince perché noi vinceremo le elezioni regionali in Campania ma soprattutto così si deve lavorare perché quello che interessa non sono tanto le divisioni interne ma il rapporto di costruzione con tutti gli alleati perché noi dobbiamo governare bene e fare il bene dei cittadini campani. Quello è l'unico argomento di interesse. Il resto non conta".

A dirlo il candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrosinistra, Roberto Fico, intervenuto questo pomeriggio al bar Moka di Salerno in occasione della presentazione ufficiale dei candidati salernitani del Movimento 5 Stelle. Con De Luca "ci siamo incontrati, abbiamo parlato anche giustamente, francamente, sulle varie questioni, sui programmi, ma ciò che interessa sia a me che a lui e a tutta la coalizione è di parlare dei temi. E quando rimaniamo sui temi, poi, i problemi si affrontano sempre bene".