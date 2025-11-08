Conte torna in provincia di Salerno per tirare la volata elettorale dei 5 Stelle L'iniziativa al teatro "De Lise" con Fico ed i vertici provinciali del Movimento

Il teatro "De Lise" di Sarno ha ospitato l'iniziativa politica con Giuseppe Conte e Roberto Fico in vista delle prossime elezioni regionali. Bagno di folla per i candidati del Movimento 5 Stelle, che dall'agro attendono un risultato importante. Diversi i temi affrontati nell'incontro: sviluppo sostenibile, sanità pubblica, tutela dell’ambiente, lavoro e legalità.

All’evento erano inoltre presenti le parlamentari Felicia Gaudiano e Anna Biliotti, oltre all’europarlamentare siciliano Giuseppe Antoci. A fare da padrona di casa la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, Virginia Villani, che ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Quella di ieri è stata una straordinaria giornata di partecipazione e di entusiasmo - ha dichiarato la Villani -. Abbiamo incontrato una comunità viva, pronta a confrontarsi e a contribuire con idee e proposte concrete. Il calore e la presenza dei cittadini di Sarno e della provincia di Salerno ci confermano che la voglia di cambiamento è forte e reale”.

La Villani ha poi aggiunto: “Con Roberto Fico e Giuseppe Conte stiamo costruendo una Campania più giusta, sostenibile e solidale. Il nostro impegno è rivolto a restituire fiducia alla politica, con trasparenza, competenza e ascolto. La partecipazione di oggi è la dimostrazione che il Movimento 5 Stelle è radicato nei territori e rappresenta un punto di riferimento per chi vuole un futuro diverso per la nostra regione”.

Infine, un appello alla mobilitazione in vista del voto del 23 e 24 novembre: “Ora è il momento di andare avanti insieme - ha concluso Villani -. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a votare: solo così possiamo dare forza a un progetto politico che mette al centro le persone e la nostra terra”.