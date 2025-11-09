Sicurezza, Bilotti: "Più investimenti per le forze dell'ordine" "Serve un impegno quotidiano verso le persone e i territori"

«Mentre il governo racconta di potenziare gli organici delle forze dell’ordine, la realtà è che i pensionamenti superano le nuove assunzioni. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: meno agenti, meno controllo del territorio, più insicurezza». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, che venerdì ha partecipato all’evento a Sarno con il presidente del M5S, Giuseppe Conte, e il candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico. «È stata l’occasione - sottolinea la parlamentare salernitana - per ribadire alcuni principi fondamentali del nostro programma. Tra questi c’è proprio la sicurezza». «Eppure - aggiunge Bilotti - si trovano 23 miliardi per le armi. Ventitré miliardi in tre anni che potrebbero essere in parte investiti per rafforzare la sicurezza vera, quella che si costruisce ogni giorno con più personale, più prevenzione e più sostegno alle comunità locali». «Il Movimento 5 Stelle - evidenzia - c’è sempre quando si tratta di dare voce a chi chiede uno Stato che non tagli i servizi, non chiuda i presidi e non abbandoni i piccoli comuni». «La sicurezza non è una bandiera da sventolare, ma un impegno quotidiano verso le persone e i territori», conclude Bilotti.