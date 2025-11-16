Cava, Renzi tira la volata a Fico e attacca Cirielli: "Vuole copiare Berlusconi" Iniziativa politica del leader di Italia Viva per Casa Riformista

"Casa Riformista sarà decisiva per la vittoria del centrosinistra. Lo siamo già stati la volta scorsa e lo siamo stati in Toscana. Casa Riformista è la parte più di centro, di centrosinistra rispetto alla coalizione". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di un'iniziativa elettorale di Casa Riformista a Cava de' Tirreni. "Abbiamo delle straordinarie personalità in lista. Siamo con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a dialogare rispetto alle prospettive riformiste e penso che sia interessante farlo in un territorio, Cava de' Tirreni, che è la patria del centrodestra in questa competizione elettorale".

L'attacco a Cirielli

Non è mancato un attacco al candidato del centrodestra, Edmondo Cirielli. "Se vogliono fare delle proposte per le pensioni, bene. Ma Cirielli non deve fare campagna elettorale dicendo 'aumenterò le pensioni minime'. Deve farlo fare alla Meloni a Roma perchè l'unica pensione minima che hanno aumentato è quella di Brunetta, che minima non è la pensione. E' inutile - sostiene l'ex premier - che vengano a fare promesse last minute quando, da tre anni, stanno al governo e non hanno fatto niente. Se vogliono fare le cose, che le facciano, ma in realtà è tutto show perché la settimana prossima Cirielli torna a fare il viceministro e lascia questo territorio".

"Per il condono, al di là del giudizio sul condono, il punto politico è che, se volevano fare il condono, lo dovevano dire tre anni fa, due anni fa, un anno fa. Invece, lo dicono in campagna elettorale perchè pensano di prendere in giro la gente e, del resto, sono così. Cirielli eè quello che, nelle chat, diceva di Berlusconi che era un ladro e bandito. Ieri ha fatto il contratto con i campani, copiando Berlusconi: lo copia sul condono, lo copia sulle pensioni, lo copia su tutto praticamente quello su cui lo può copiare". "Dopodiche' vedo che hanno un sacco di proposte per la sanità. Io domando: ma al ministero della Sanità chi c'è? I dirigenti, le dirigenti del ministero della Sanità, Cirielli conosce nessuno? Ecco, se conosce qualcuno, che gli dica di mettere i soldi anziché venire a fare campagna elettorale. Lo diciamo da Cava de' Tirreni: stanno prendendo in giro i cavesi, i salernitani, i campani", conclude Renzi.

Manfredi: "Tranquilli per i nostri sondaggi"

All'iniziativa di Cava de' Tirreni ha preso parte anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "Credo che ci sarà un bello sprint finale. Siamo in una grande volata, quindi ci sarà un bel risultato per la coalizione progressista. Sento un grande entusiasmo da parte delle persone. E' un momento molto bello e positivo", ha detto il sindaco di Napoli. "I miei sondaggi dicono altro, quindi non siamo preoccupati. Dobbiamo solamente lavorare, fare bene e far parlare i cittadini, convogliare fiducia ai campani e i campani sapranno scegliere". Per Manfredi, "il grande tema, oggi, è quello del cambiamento, di riuscire a guardare il futuro, dare uno spazio ai giovani, costruire quello che rappresenta l'aspettativa principale da parte dei cittadini, avere prospettive, opportunita', possibilita'. Questo e' quello che noi dobbiamo costruire e la politica serve perche' costruisce opportunita' per le persone".