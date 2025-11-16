Iannone replica a Renzi: "Pulpito meno credibile per fare la morale a Cirielli" La replica del commissario regionale campano di Fratelli d'Italia

"E’ paradossale che proprio Renzi suggerisca a Cirielli di non fare campagna elettorale su un contributo di cento euro ad integrazione delle pensioni minime in Campania. Ricordiamo quello che fece lui con il bonus da 80€, in piena campagna elettorale alle elezioni europee 2014. Viste le capriole che negli anni lo hanno contraddistinto basterebbe una risata alla sua morale: è proprio lui un pulpito che non vale nessuna predica. Grazie al Ministro Schillaci e ai suoi dirigenti, per la prima volta vengono dati alla Campania per la prevenzione in aggiunta al Fondo Sanitario Nazionale ben cinquantatré milioni (l'intero fondo prevenzione per l'italia intera e’ di cinquantacinque milioni) vincolati alla prevenzione. Il suo governo è stato quello che, invece, ha tagliato di piu’ alla sanità". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone commissario regionale del partito in Campania.

"Quindi dove vive Renzi? Capiamo che dovrebbe essere preoccupato per le proposte di Cirielli in sanità visto che quelle del suo candidato Fico latitano. Non si capisce neanche se Fico voglia essere o meno in continuità con De Luca. Ma tanto Renzi che problemi ha dall'alto del suo ormai irremovibile 2% nazionale. Se dichiarasse la cosa più naturale del mondo, cioè il suo amore per la mamma, anche alla stessa madre verrebbe il dubbio sulla sincerità dell'affermazione."

