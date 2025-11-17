Regionali, bordate di De Luca sul centrodestra: "Sciagurati e irresponsabili" Messaggio per Fico: "Tenga la politica politicante fuori dalla Regione"

Degli "sciagurati", dei "ciucci" e dei "cialtroni", degli "irresponsabili", che "si inventano il condono a sette giorni" dal voto e che non sanno che "i fondi sociali europei non si possono utilizzare per le politiche di sostegno al reddito". Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha commentato da Nocera Inferiore le proposte lanciate dal centrodestra su condono edilizio e pensioni.

"Due anni fa - ha detto il governatore a proposito della sanatoria -, la Campania fece una proposta al Parlamento per gli "80mila alloggi abusivi che non si possono realisticamente demolire". "Quello che non è sanabile non deve essere sanabile: chi è già proprietario di un alloggio e fa l'abuso non deve essere sanato. Gli alloggi costruiti dalla camorra non possono essere condonati. Chi ha realizzato immobili abusivi sui greti dei fiumi non può avere nessun condono". Ma per "chi ha fatto un abuso nelle aree interne dove non c'è nessuna violazione di norme di civiltà e di legalità", sono necessari "dei piani di zona come comuni" e vanno "regolarizzate le situazioni", va fatta "pagare la sanzione a chi ha fatto l'abuso".

Ed era questa la proposta della Regione. "Una proposta realistica - attacca - ma il Governo nazionale se n'è infischiato, non ha detto niente". Quanto alle pensioni, "un'altra palla è che le vogliono aumentare con i fondi europei. Sono dei ciucci - sottolinea De Luca - I fondi sociali europei non si possono utilizzare per le politiche di sostegno al reddito, lo devono fare gli Stati. Noi raddoppiammo le pensioni al minimo nel 2020, ma utilizzando i fondi di coesione per due mesi e non parlando delle pensioni, ma parlando del livello di povertà della popolazione più fragile". Dunque, conclude, "parlano a capocchia, ma solo per fare demagogia e cercare di strappare qualche voto".

Il "consiglio" per Fico

"Occorre attenzione sul piano amministrativo, ma soprattutto bisogna adottare il metodo che abbiamo adottato noi lavorando alla Regione Campania. Buttare fuori la politica politicante dalla sanità, fuori la camorra dagli ospedali, fuori i politicanti dalle stanze della Regione". Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca intervenendo a Nocera Inferiore (Salerno) rispondendo a chi gli chiedeva un consiglio da dare a Roberto Fico. "Uno dei problemi che mi preoccupano di più - ha proseguito - è se comincia il mercato degli incarichi, i politicanti, un assessore a me, uno a te. Quando abbiamo accumulato in Campania 7 miliardi di euro di debiti, questa è la Regione che abbiamo preso in mano noi, è esattamente perché il metodo di scelta era quello. Mica si sceglievano i direttori generali, i primari, sulla base del merito. No, era un mercato fra i partiti. Noi abbiamo fatto piazza pulita, abbiamo espulso i politicanti dalla sanità campana e dalle istituzioni campane. E abbiamo cacciato anche la camorra dagli ospedali. La raccomandazione è di continuare a lavorare con questo metodo. Ci vuole la forza per farlo, ci vuole il rigore e ci vuole la capacità di resistere ai politicanti. Vediamo".