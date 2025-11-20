Campania: Bilotti (M5s), "Fico unica garanzia contro autonomia che divide Paese" "Mi auguro che tutti comprendano l’importanza di queste elezioni e vadano alle urne"

«L’autonomia differenziata, come disegnata dalla destra, mortifica il Sud e mortifica i servizi. Oggi quello stesso schieramento ambisce a governare anche la Regione Campania, nonostante un tentativo, da parte del candidato del centrodestra, di smarcarsi, dicendo che non ne usufruirebbe e che il provvedimento qui non passerà. Scegliere Roberto Fico significa invece proteggere la Campania e l’intero Mezzogiorno dal rischio di una pericolosa frammentazione del Paese».

Lo dice la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. «Roberto Fico rappresenta l'unica garanzia – aggiunge - per una Regione più giusta, equa e che difenda i diritti e gli interessi di tutti, contrastando con fermezza ogni tentativo di arretramento e di divisione territoriale». La parlamentare salernitana conclude con un appello agli elettori: «Qualunque sia la scelta di voto, mi auguro che tutti comprendano l’importanza di queste elezioni regionali e vadano alle urne, perché il primo avversario da sconfiggere è l’astensionismo. Negli ultimi anni, sempre più persone hanno smesso di votare, di credere che il proprio voto possa cambiare qualcosa. È un segnale preoccupante e dobbiamo impegnarci affinché questa tendenza venga invertita».