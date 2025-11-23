Regionali, a Salerno percentuale in calo: ecco il dato della prima rilevazione Record per un comune della Costiera Amalfitana, ma c'è anche chi non ha raggiunto ancora l'1%

Affluenza in calo anche in provincia di Salerno per le elezioni Regionali. Alle 12 nei 158 comuni della provincia ha votato l'8,20% degli aventi diritto (terzo dato in Campani dietro Napoli e Caserta). Cinque anni fa, alla stessa ora, aveva votato l'11,24%. A Salerno città la percentuale dei votanti si attesta sul 9,10% (anche in questo caso 3 punti in meno rispetto alle precedenti elezioni). Dato in controtendenza a Conca dei Marini, piccolo comune della Costiera Amalfitana, dove ha votato il 15,50%, tre punti in più rispetto al 2020. Record negativo, invece, per Castelnuovo di Conza dove alle 12 aveva votato appena lo 0,88% degli aventi diritto.