Elezioni Regionali in Campania: i primi risultati Exit poll: Fico in avanti su Cirielli

Urne chiuse in Campania. Il candidato di centrosinistra Roberto Fico è fra il 56,5% e il 60,5% e il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli fra il 35% e il 39%. E' quanto fotografano i primi exit poll, si attesta dunque ciò che avevano già fatto intendere i sondaggi della vigilia.

Se confermato dallo spoglio ufficiale questo risultato segnerebbe una vittoria netta per l'ex presidente della Camera Fico.

In base alla popolazione censita, alla circoscrizione di Napoli toccheranno 27 seggi, a Salerno ne spetteranno 9, a Caserta otto, ad Avellino quattro e a Benevento due.