Regionali, Cascone e Matera recordman di consensi: lista De Luca seconda forza Nel centrodestra Fratelli d'Italia primo partito, Tommasetti beffato per 600 voti. Male Carfagna

I risultati delle regionali consegnano i nuovi equilibri politici in provincia di Salerno, dove il Partito Democratico si conferma primo partito assoluto con il 19,6% ed elegge Corrado Matera (19.621 voti) e Franco Picarone (13.174).

Cascone recordman di preferenze

La seconda forza politica della provincia è la lista deluchiana "A testa alta" che arriva all'8,3%, trascinata da Luca Cascone che riconquista il seggio con 20.877 voti, lasciando agli altri le briciole.

Terzo gradino del podio per la lista socialista "Avanti Campania" (7,04%), che rielegge Andrea Volpe (17.305 preferenze), seguita da Roberto Fico Presidente (7%) che porta a Palazzo Santa Lucia l'ex sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano grazie alle 4.979 preferenze raccolte.

Fuori 5 Stelle, Renzi e Avs: beffa Pellegrino

"Casa Riformista" invece supera il 5,75%, con Tommaso Pellegrino che porta a casa 15.610 voti e resta fuori dalla Regione nonostante l'ottimo risultato.

Deludente il risultato dei 5 Stelle, che si attestano aò 4,65%: il più votato nella circoscrizione salernitana è Michele Cammarano con 4.176 voti.

Alleanza Verdi Sinistra raggiunge il 4,33% con Franco Tavella il più votato, grazie alle 4.877 preferenze.

Lista Mastella che si deve accontentare dell'1,2% con Mario Iannone (1.117) il più votato.

Centrodestra: Fratelli d'Italia stacca tutti

Nel centrodestra Fratelli d'Italia è il primo partito della coalizione con il 14,3 ed elegge Giuseppe Fabbricatore (13.836), che la spunta di poco sull'uscente Nunzio Carpentieri (12.707).

Forza Italia (9,2% porta a Palazzo Santa Lucia Roberto Celano grazie agli 8.650 voti. La Lega arriva al 5,7% ed elegge Mimmo Minella (5.941) che la spuntan sull'uscente Aurelio Tommasetti per poco più di 600 schede.

Soddisfazione anche per Sebastiano Odierna (3.183) che viene eletto nella lista del presidente Cirielli (5,2%).

Gli esclusi: fuori Noi Moderati, Udc e Rotondi

Niente da fare invece per le altre sigle moderate e non solo di centrodestra. Noi Moderati di Carfagna si ferma al 2,6% (Alfonso Forlenza il più votato), sotto il punto percentuale Democrazia Cristiana con Rotondi, Udc e Pensionati Consumatori.

Le altre liste: solo Potere al Popolo supera l'1 e mezzo %

Non solo Fico e Cirielli. Giuliano Granato di Potere al Popolo raccoglie oltre 7mila voti e si ferma all'1,6% (Mena Avagliano la più votata con 1.033 preferenze), Nicola Campanile (0,75%), Stefano Bandecchi (0,65%) e Carlo Arnese (0,17%) sotto il punto percentuale.