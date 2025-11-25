Ragone, sfuma l'elezione ma è il candidato più votato a Salerno con AVS "Dispiace non aver eletto nessuno, ma conforta il risultato della città"

"Prima di tutto un grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno votato. Era la mia prima volta da candidato e sono sceso in campo da indipendente l’ultimo giorno utile (25 ottobre), non avendo alle spalle alcun apparato né struttura di partito a supporto. Ho intercettato un voto di opinione, riportando ai seggi tante persone che non sarebbero proprio andate a votare. Dispiace che come Alleanza Verdi e Sinistra non abbiamo conseguito il risultato di eleggere un consigliere regionale nella circoscrizione di Salerno, stessa sorte condivisa con altre formazioni politiche che, a differenza di Avs, avevano consiglieri uscenti. Conforta, però, anche in chiave dell’impegno prossimo futuro, il risultato di Salerno città. Nel capoluogo di provincia Avs, con il 7,42% , è la terza formazione politica del centrosinistra, dopo il Pd e a ridosso della lista A Testa alta. E in questo contesto mi onora di essere stato il candidato di Avs più votato nella mia città. Già da oggi sarò al lavoro per le prossime elezioni amministrative". A dirlo, in una nota, è il giornalista Enzo Ragone, candidato tra le file della lista Alleanza Verdi Sinistra.