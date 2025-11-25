Regionali, Polichetti (Udc): grazie a chi ha sostenuto la nostra lista "E' la dimostrazione che esiste una comunità politica viva, ma deluso dal risultato"

Nel giorno successivo alla tornata elettorale regionale, il coordinatore provinciale dell’Udc a Salerno, Mario Polichetti, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto ma anche forte delusione per l’esito complessivo del voto.

«Voglio ringraziare uno a uno gli oltre 2.400 elettori che hanno scelto la lista dell’Udc collegata al candidato presidente Edmondo Cirielli», dichiara Polichetti. «Il loro sostegno rappresenta per me un grande segnale di fiducia e di coraggio, soprattutto in un momento politico così complesso».

Polichetti evidenzia inoltre un dato che, pur nel quadro deludente, rappresenta un motivo di soddisfazione per il partito sul territorio. «Il nostro candidato salernitano Roberto Lambiase è il più votato dell’Udc in tutta la Campania, e questo è per noi motivo di orgoglio. Dimostra che qui esiste una comunità politica viva, che ha riconosciuto impegno, serietà e credibilità».

Non manca però l’amarezza per la scelta espressa dal corpo elettorale regionale. «Sono deluso dal risultato complessivo», afferma. «La Campania ha scelto ancora una volta un modello clientelare di fare politica, un sistema che genera liste d’attesa interminabili, disagi senza fine per la cittadinanza e un immobilismo che pesa ogni giorno sulla vita delle persone».

Polichetti conclude con un impegno al futuro: «Continueremo il nostro lavoro con serietà e coerenza, perché crediamo che la Campania meriti molto di più. Il nostro progetto non si ferma qui».