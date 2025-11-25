Cascone, il deluchiano di ferro più votato in tutta la Campania

Con oltre 20mila preferenze ha superato tutti gli altri candidati di "A testa alta"

cascone il deluchiano di ferro piu votato in tutta la campania
Salerno.  

Con 20.877 preferenze Luca Cascone è il più votato della lista "A Testa Alta" in tutta la Campania e il più votato tra tutti i candidati di tutti i partiti nella Circoscrizione di Salerno. Grazie alle 3.051 preferenze registrate nel Comune capoluogo, è il più votato in assoluto anche a Salerno città. Un primato (più voti di tutti i candidati di tutti i partiti) registrato anche in altri Comuni della circoscrizione. 

Per il presidente uscente della Commissione trasporti, lavori pubblici e urbanistica della Regione un importante riconoscimento al lavoro svolto. Deluchiano di ferro, è uno degli uomini più vicini a Vincenzo De Luca. Questa mattina, presso il comitato elettorale di via dei Principati a Salerno, l'incontro con la stampa per commentare il risultato elettorale che lo ha visto tra i trionfatori. 

"Il risultato di una campagna elettorale è frutto degli anni di lavoro e della presenza sul territorio, degli amici, dei sostenitori, dei tanti amministratori con cui ti confronti cercando di risolvere i problemi delle comunità – commenta Cascone – con orgoglio e con onore ho guidato in provincia di Salerno la lista "A testa Alta" voluta fortemente dal governatore De Luca per continuare il lavoro del suo progetto politico e sostenere la coalizione di centro sinistra e il presidente Fico a cui faccio i complimenti per la sua splendida elezione. Il risultato del centro sinistra dimostra che se si lavora di squadra e si lavora insieme c’è possibilità di sconfiggere il centro destra con una differenza schiacciante: credo che dalla Campania debba partire un messaggio chiaro, anche in vista delle prossime elezioni politiche del 2027", le parole di Cascone.  

