Cascone, il deluchiano di ferro più votato in tutta la Campania Con oltre 20mila preferenze ha superato tutti gli altri candidati di "A testa alta"

Con 20.877 preferenze Luca Cascone è il più votato della lista "A Testa Alta" in tutta la Campania e il più votato tra tutti i candidati di tutti i partiti nella Circoscrizione di Salerno. Grazie alle 3.051 preferenze registrate nel Comune capoluogo, è il più votato in assoluto anche a Salerno città. Un primato (più voti di tutti i candidati di tutti i partiti) registrato anche in altri Comuni della circoscrizione.

Per il presidente uscente della Commissione trasporti, lavori pubblici e urbanistica della Regione un importante riconoscimento al lavoro svolto. Deluchiano di ferro, è uno degli uomini più vicini a Vincenzo De Luca. Questa mattina, presso il comitato elettorale di via dei Principati a Salerno, l'incontro con la stampa per commentare il risultato elettorale che lo ha visto tra i trionfatori.

"Il risultato di una campagna elettorale è frutto degli anni di lavoro e della presenza sul territorio, degli amici, dei sostenitori, dei tanti amministratori con cui ti confronti cercando di risolvere i problemi delle comunità – commenta Cascone – con orgoglio e con onore ho guidato in provincia di Salerno la lista "A testa Alta" voluta fortemente dal governatore De Luca per continuare il lavoro del suo progetto politico e sostenere la coalizione di centro sinistra e il presidente Fico a cui faccio i complimenti per la sua splendida elezione. Il risultato del centro sinistra dimostra che se si lavora di squadra e si lavora insieme c’è possibilità di sconfiggere il centro destra con una differenza schiacciante: credo che dalla Campania debba partire un messaggio chiaro, anche in vista delle prossime elezioni politiche del 2027", le parole di Cascone.