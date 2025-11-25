Il sarnese Odierna eletto in Regione con la lista "Cirielli Presidente" Con oltre 3mila preferenze ha centrato l'obiettivo: è solo l'inizio, avanti con le nostre battaglie

Sebastiano Odierna, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Sarno e candidato nella lista "Cirielli Presidente" alle recenti elezioni regionali, è stato eletto a Palazzo Santa Lucia con 3.183 preferenze.

«Desidero ringraziare uno ad uno i miei 3.183 elettori», dichiara Odierna. «Il vostro sostegno, la vostra fiducia e la vostra presenza costante in questi mesi sono stati decisivi. Essere il più votato della lista è per me un onore immenso e una responsabilità che sento profondamente».

Il neo-eletto consigliere regionale sottolinea inoltre la volontà di rimanere fedele agli impegni presi durante la campagna elettorale: «Il mio lavoro continuerà in Regione Campania con la stessa determinazione dimostrata sul territorio. Porterò avanti le battaglie che abbiamo condiviso, con serietà e coerenza, perché chi mi ha dato fiducia merita risultati concreti. Questo è solo l’inizio - aggiunge - e conto di essere all’altezza del mandato che i cittadini mi hanno affidato. Sarò la loro voce a Palazzo Santa Lucia».