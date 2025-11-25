Regionali, Vietri: "Grazie a Cirielli, nel Salernitano primi nel centrodestra" "Il nostro candidato ha messo in campo impegno, passione e visione"

“Alla luce dei dati definitivi delle elezioni regionali, desidero ringraziare il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli per l’impegno, la dedizione e la visione messi in campo in una campagna elettorale condotta in tempi ristretti e in un contesto complesso. La sua presenza sui territori e la chiarezza delle proposte hanno contribuito in modo significativo al confronto politico regionale”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno.

“Prendiamo atto dell’esito delle urne, ma rileviamo un dato importante: il centrodestra cresce sensibilmente rispetto a cinque anni fa, quando partiva dal 18% regionale. Fratelli d’Italia, in provincia di Salerno, si conferma primo partito della coalizione sia a livello provinciale (14,37%) sia nel capoluogo (11,73%), registrando un incremento significativo dei consensi. A questi risultati si aggiunge il dato della lista ‘Cirielli Presidente’ (5,26%), che conquista un seggio nel salernitano con l’elezione di Sebastiano Odierna, al quale rivolgo i miei complimenti”.

“Un augurio di buon lavoro – prosegue Vietri – al nostro eletto di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore, certa che sapra’ rappresentare con competenza le esigenze dei territori della provincia di Salerno in Consiglio regionale. Un sentito ringraziemento a tutti i candidati di FdI che, con entusiasmo e passione, sono scesi in campo conducendo una campagna elettorale in un territorio politicamente difficile, fulcro del potere deluchiano, contribuendo al risultato finale della nostra lista. Desidero, infine, ringraziare anche tutti i cittadini che hanno deciso di sostenere il progetto di Fratelli d’Italia, del candidato presidente Edmondo Cirielli e dell’intero centrodestra. La loro fiducia rappresenta un segnale importante. Un ringraziamento va anche a tutti gli amministratori, dirigenti e militanti che, con impegno e senso di responsabilità, hanno garantito una partecipazione ampia e organizzata in queste settimane. Il loro contributo, dalle città ai comuni più piccoli, è fondamentale per proseguire con determinazione il lavoro politico avviato” conclude Vietri.

