De Luca: "Io sindaco di Salerno? Può essere un'ipotesi..." Il governatore uscente: sono interessato a fare cose concrete, non cerimonie post elettorali

Con l'esperienza da presidente di Regione ormai conclusa dopo dieci anni, Vincenzo De Luca guarda al futuro. E nel suo orizzonte politico, non è un mistero, c'è anche il possibile ritorno a sindaco di Salerno.

Argomento affrontato dal governatore con i giornalisti, a margine di un evento a Napoli: "Può essere un'ipotesi. Io sono interessato a fare cose concrete, non cerimonie post elettorali. Ho visto che si sono scalmanati tutti, io non sono un uomo di cerimonie e di allegrie, ma di lavoro concreto", le parole di De Luca a chi gli ha chiesto su una sua possibile corsa a sindaco della città.

"Mi piacerebbe riprendere a studiare e a leggere qualche altro libro", ha aggiunto De Luca, che non rinuncerà a seguire "Napoli e la Campania, per un dovere di gratitudine che ho verso la città. Ho ringraziato Napoli e i suoi cittadini per il modo in cui mi hanno accolto - ha concluso - hanno rispettato il lavoro che ho fatto e il modo in cui hanno rispettato le mie scelte sul Covid. I cittadini di Napoli hanno dimostrato un livello di disciplina che era difficile da immaginare e ci siamo salvati insieme. Ho il dovere di essere grato alla città di Napoli".