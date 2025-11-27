Regionali, Villani (M5S): "Siamo stati determinati per la vittoria di Fico" Le parole della coordinatrice provinciale, Virginia Villani

Un risultato che premia il lavoro sul territorio e consegna al Movimento 5 Stelle un ruolo determinante nella vittoria di Roberto Fico come nuovo governatore della Campania. È questo il messaggio che arriva dalla coordinatrice provinciale di Salerno, Virginia Villani, che esprime soddisfazione per l’esito elettorale in provincia.

“Oggi si apre una fase nuova. Con l’elezione del nostro presidente, il Movimento 5 Stelle avrà una voce forte e autorevole in Regione Campania. E noi, sui territori, continueremo a lavorare con ancora più determinazione, presenza e serietà. Ripartiamo da qui, con umiltà ma anche con la consapevolezza che il Movimento, quando è radicato, ascolta e lavora accanto ai cittadini, è ancora capace di essere protagonista. Lo vediamo dai risultati avuti sui territori la cui spinta è stata fondamentale per conseguire risultati eccellenti. Nell’Agro, in alcuni comuni, abbiamo superato il dato regionale del 9%, arrivando oltre il 13%. Un risultato che testimonia l’impegno degli attivisti, dei simpatizzanti e di tutti coloro che credono nel nostro progetto politico», ha detto.

Rilevante anche il contributo del Cilento, dove la mobilitazione è stata costante per tutta la campagna elettorale. "Gli attivisti cilentani hanno fatto sentire il loro sostegno senza mai tirarsi indietro. A loro va un ringraziamento sentito", afferma la coordinatrice.

Nonostante la soddisfazione, rimane un velo di rammarico per il mancato ingresso di un rappresentante del Movimento 5 Stelle salernitano nel consiglio regionale. "Certo, ci sarebbe piaciuto portare in Regione una voce diretta della nostra provincia", ammette la Villani, "ma questo non significa che le nostre istanze resteranno inascoltate. Continueremo a farci sentire e a portare avanti le battaglie che riguardano il nostro territorio, con la stessa determinazione di sempre". Villani conclude con un ringraziamento agli elettori: "La loro fiducia è la nostra forza. Questo risultato è merito loro e continueremo a lavorare per esserne all’altezza".

