Regionali, volano gli stracci in Fratelli d'Italia: scontro Carpentieri-Cirielli Botta e risposta social tra il consigliere regionale uscente ed il viceministro

Volano gli stracci nel centrodestra salernitano dopo la sconfitta subita alle Regionali da Edmondo Cirielli. Ad urne chiuse si è aperta una profonda frattura proprio in seno a Fratelli d'Italia, partito che pur attestandosi come prima forza della coalizione, deve fare i conti con uno scontro interno. Nelle scorse ore si è registrato un duro botta e risposta tra Nunzio Carpentieri - consigliere regionale uscente che si è piazzato secondo nella lista alle spalle dell'eletto Giuseppe Fabbricatore - ed Edmondo Cirielli. In particolare Carpentieri ha accusato il partito di averlo "scaricato". Una tesi a cui ha replicato fermamente proprio il vice ministro degli Esteri.

Carpentieri accusa: "Abbandonato dal partito"

"Abbiamo perso, ma con onore", ha esordito Carpentieri. "12.707. È un numero enorme di voti. Che sono persone, amministratori locali, militanti, cittadini comuni, donne e uomini che hanno scelto di scrivere il mio nome sulla scheda elettorale. Un numero che è il segno più bello ed evidente dell’affetto e della stima che nutrite nei miei confronti e, insieme, il riconoscimento più prezioso del lavoro di tutti questi anni. Per questo, vi dico grazie, dal più profondo del mio cuore", le parole dell'ex consigliere regionale che per anni è stato anche sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino.

"Tuttavia, pur se tantissimi, tutti questi voti non sono stati sufficienti alla mia rielezione in Consiglio regionale. La verità è che, chi mi ha superato, ha potuto contare sul sostegno compatto di un partito che, attraverso i suoi vertici territoriali e attraverso alcuni autorevoli rappresentanti delle istituzioni, ha deciso di fare una scelta chiara e netta: abbandonare chi in questi anni lo ha rappresentato con coerenza e lealtà in Consiglio regionale e sul territorio, per puntare tutto su qualcun altro.

È una scelta legittima ma che, inutile negarlo, mi amareggia profondamente, perché basata su una logica perversa, che non tiene conto di alcuna valutazione né di merito né di metodo. Ne prendo atto, dunque, riservandomi tutte le valutazioni che questa scelta inevitabilmente comporta. Io non ho nulla da rimproverarmi, se non forse di essere stato sempre troppo corretto, leale e coerente. Insomma, abbiamo perso sì, ma con onore. Grazie ancora a chi ha scelto di combattere al mio fianco. È stata comunque un’avventura straordinaria, che di certo non finisce qui. Continueremo a camminare insieme. Sempre dritto al cuore", ha concluso Carpentieri.

Cirielli: "Cinque anni di silenzi, ora giustizia è fatta"

Non è tardata ad arrivare la replica di Edomondo Cirielli. "Con disonore", ha esordito il leader salernitano di Fratelli d'Italia, facendo un riferimento indiretto al titolo scelto da Carpentieri per titolare il suo post. "Sant’Egidio è l’unico comune della provincia dove sono andato sotto le liste del centrodestra. Era il comune dove avevamo un sindaco di Fdi poi lui è diventato consigliere regionale di 'opposizione' ma ha fatto eleggere al suo posto un sindaco del Pd legato a De Luca. Per cinque anni silenzi che hanno fatto rumore. Oggi ecco la controprova dell’inciucio..ma giustizia è fatta", l'affondo di Cirielli.

