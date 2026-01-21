Attilio Pierro passa a Forza Italia, Martusciello: "Continuiamo a crescere" Il segretario regionale: "In Campania andremo oltre il 20 per cento"

Attilio Pierro saluta la Lega ed aderisce a Forza Italia. L'annuncio è stato fatto ieri nell'Aula di Montecitorio dalla presidente di turno della Camera dei Deputati, Anna Ascani. Il deputato salernitano, eletto con il Carroccio, da qualche tempo aveva aderito al gruppo misto. Ora è ufficialmente un nuovo esponente di Forza Italia. Un'adesione commentata favorevolmente dal segretario regionale, Fulvio Martusciello.

"Ci rafforziamo ancora in provincia di Salerno. Accogliamo nella nostra comunità un parlamentare attento al territorio con grande seguito che saprà far crescere ulteriormente Forza Italia. La scelta di Pierro è quella di tanti moderati che individuano il nostro partito come punto di riferimento. In Campania andremo oltre il 20 per cento, molto oltre", le parole con cui Fulvio Martusciello ha salutato l'adesione al partito del deputato cilentano Attilio Pierro, eletto nel 2022 con la Lega.