Voto a Salerno e in provincia: tutte le sfide e gli aggiornamenti in diretta Riflettori puntati sulla città capoluogo: 8 in corso per la fascia tricolore

A Salerno va in scena la sfida più attenzionata anche dai partiti. Dopo 10 anni in Regione Campania, infatti, Vincenzo De Luca tenta per la quinta volta la conquista della fascia tricolore. Una sfida caratterizzata dalle presenza di ben 8 candidati sindaco.

Lo “sceriffo” è in campo con una coalizione formata da 7 liste, cinque civiche e due di partito ma senza il simbolo del Pd. Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, invece, sostengono Franco Massimo Lanocita, avvocato che può contare sul sostegno di tre liste. Il centrodestra, in extremis, si è ricompattato attorno a Gherardo Maria Marenghi, docente universitario che può contare sul sostegno di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Tre liste supportano Armando Zambrano, già presidente nazionale dell'Ordine degli Ingegneri che è espressione dell'area moderata. Dimensione Bandecchi è in campo con il consigliere uscente Domenico "Mimmo" Ventura, mentre Potere al Popolo! ha candidato Pio Antonio De Felice. In campo con progetti civici Elisabetta Barone (Semplice Salerno) e Alessandro Turchi (Salerno Migliore).

Il provincia di Salerno al voto 21 comuni

Nel complesso, in provincia di Salerno, sono chiamati al voto 21 comuni. Oltre a Salerno, superano i 15mila abitanti (e quindi potrebbero vivere un doppio turno in caso di ballottaggio) anche Cava de' Tirreni, Angri e Campagna.

Al voto anche San Valentino Torio, Casal Velino, Amalfi, Maiori, Polla (inferiori ai 15mila abitanti), Positano, Celle di Bulgheria, Laurino, Laurito, Lustra, Postiglione, Sicignano degli Alburni, Valva, Laviano, San Giovanni a Piro, Sassano e Pertosa (inferiori ai 5mila abitanti).