Salerno, rinforzi per la Polizia: ecco 32 nuovi agenti tra città e provincia Lucia Vuolo: la strategia del Viminale e della Lega premia un territorio spesso ignorato

"L'arrivo dei rinforzi della Polizia di Stato annunciato oggi dal sottosegretario Nicola Molteni rappresenta un segnale eccellente e atteso per tutta la provincia di Salerno". Così l'onorevole Lucia Vuolo commenta l'assegnazione di 32 nuovi agenti che, a partire dal prossimo agosto, andranno a potenziare gli organici della Questura di Salerno, dei commissariati distaccati e dell'Ufficio Immigrazione.

"La strategia del Viminale e del Governo e della Lega premia un territorio che, per troppi anni, ha fatto i conti con chiusure e depotenziamenti ereditati dalle scorse amministrazioni nazionali di sinistra. Oggi, Salerno riceve uno dei maggiori contingenti stanziati in Italia per il 2026, a dimostrazione di una vicinanza concreta verso le nostre comunità", prosegue l’onorevole.

Sul fronte locale, l’impegno della Lega non si ferma qui: "Parallelamente a questo potenziamento, resto al lavoro in piena sinergia con il Ministero dell’Interno per l'istituzione del Commissariato a Pagani. Abbiamo già individuato l’immobile potenziale e l'iter prosegue. Confido che la disponibilità dimostrata dal Ministro Piantedosi e dal sottosegretario Molteni in questi anni verso la nostra provincia sia la chiave vincente anche per questo fondamentale obiettivo territoriale", conclude Vuolo.