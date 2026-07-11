Salernitana, ritorno di fiamma per la trequarti: le idee Faggiano va a caccia dal post-Ferraris e sonda varie chance

Non solo le ipotesi Cicerelli, Kaleb Jimenez e la suggestione Luperini dal Catania. Oltre alla possibilità di un maxi-scambio con il Catania che includerebbe Gyabuaa e Capomaggio, Daniele Faggiano cerca il nuovo trequartista titolare per la sua Salernitana. Incassato l’addio di Ferraris, con il Pescara che lavora per il rinnovo dell’ex numero 20 granata, serve l’uomo in grado di accendere l’attacco. Per Faggiano c’è una tentazione che riporta allo scorso gennaio ed è Valerio Verre. Classe ’94, Verre lo scorso anno è ripartito dal Perugia dopo la rottura col Palermo ed ora cerca un nuovo progetto. Cosmi lo conosce bene dopo averlo lanciato al Siena.

Capone e Bifulco nel mirino

Asse caldo con il Trento. Dopo aver chiuso la cessione di Molina e con l’interesse concreto per Antonio Pio Iervolino, la Salernitana monitora anche Christian Capone. Il trequartista, che ha un contratto fino al 30 giugno 2027, dopo aver messo a segno 11 gol e 8 assist nell’ultima stagione, fa gola a più di qualcuno. A legarlo al club ci sarebbe una clausola rescissoria considerata abbordabile e che potrebbe spingere la Salernitana a premere sull’acceleratore. Anche Alfredo Bifulco è legato ad una clausola da 100mila euro. La Salernitana ha preso informazioni così come per Eugenio D'Ursi del Sorrento, quest'ultimo però giocatore che potrebbe anche completare la coppia d'attacco.