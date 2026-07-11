Rapina con il coltello a Battipaglia: arrestato straniero senza fissa dimora A far scattare l'allarme era stato un cittadino marocchino

Nella serata del 9 luglio scorso gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno arrestato un cittadino straniero, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata.

La dinamica della rapina

L'intervento è scaturito da una segnalazione giunta al numero di emergenza relativa a una rapina in corso ai danni di un cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia. Nel cortile dell'abitazione della vittima, l'aggressore, minacciandola con un coltello da cucina dalla lama di circa 22 centimetri, si è fatto consegnare un borsello contenente documenti di identità, il titolo di soggiorno, una carta di pagamento, denaro contante e un telefono cellulare, per poi tentare la fuga.

L'arresto

La fuga dell'uomo è stata rallentata dall'intervento di un residente della zona, circostanza che ha permesso agli operatori di intervenire e di bloccarlo definitivamente. Nel corso delle successive attività gli agenti hanno recuperato il coltello utilizzato per la rapina, sottoponendolo a sequestro, e hanno restituito alla vittima l'intera refurtiva sottratta poco prima.

L'uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Salerno.