Salernitana, attesa per la campagna abbonamenti: c’è un primo via libera Il club granata ha definito tariffe e promo ma mancano alcuni passi

Una lunga attesa. La Salernitana è ferma al semaforo rosso per il lancio della nuova campagna abbonamenti. L’area biglietteria del club ha condiviso le linee guida con i vertici della società, scegliendo tariffe e promozioni per i tifosi granata, pronti a far scattare la corsa al carnet stagionale da 19 ingressi per tutte le sfide interne. Il via libera non è legato però alla decisione del club, pronta anche a lanciare il nuovo claim e il materiale informativo per favorire le adesioni, bensì alla burocrazia che interessa la questione Arechi e il fattore capienza in vista del maxi-restyling annunciato dalla Regione Campania nel 2027.

Un primo via libera è arrivato dall’Arus (Agenzia Regionale Universiadi per lo sport) che ha autorizzato il club a poter mettere in vendita tutti i posti dell’Arechi rispettando l’attuale capienza massima. Ora però manca l’ultimo tassello che è quello del Gos, motivo che ha spinto la Salernitana ad immaginare per la seconda metà di luglio il lancio della campagna abbonamenti.