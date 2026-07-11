Controlli negli hotel salernitani: quattro attività sospese, multe per 87mila € Ispezionate in totale 13 strutture tra alberghi e stabilimenti: nessuna era completamente in regola

Nella prima decade di luglio 2026 il Comando Provinciale dei Carabinieri e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno condotto una campagna di vigilanza straordinaria nel settore turistico-alberghiero, disposta dal Comando Generale dell'Arma. Il bilancio dei controlli, estesi a tutta la provincia, ha portato alla sospensione di quattro attività imprenditoriali e a sanzioni complessive per 86.955 euro.

Cosa hanno accertato i controlli

I militari hanno ispezionato 13 strutture tra alberghi e stabilimenti balneari, riscontrando criticità in tutte. Le irregolarità riguardano il lavoro irregolare, che ha interessato quasi il 70% delle 64 posizioni lavorative verificate, oltre a violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le infrazioni più ricorrenti sono state:

la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano di Emergenza ed Evacuazione, violazione che ha comportato la sospensione immediata dell'attività;

la mancata formazione del personale sui rischi legati alla propria mansione;

la mancata sorveglianza sanitaria preventiva per verificare l'idoneità dei lavoratori all'impiego.

Per queste violazioni al Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sono stati emessi 27 provvedimenti di prescrizione, con ammende per 48.205 euro.

Lavoro nero e un caso di clandestinità

I controlli hanno fatto emergere anche situazioni più gravi. In due strutture turistico-alberghiere è stato accertato l'impiego di lavoratori privi di qualsiasi copertura assicurativa e previdenziale. In un'altra attività è stato invece scoperto l'impiego di un cittadino extracomunitario in condizione di clandestinità sul territorio nazionale.

Il quadro sanzionatorio complessivo

Sommando ammende e sanzioni amministrative, l'importo totale contestato ammonta a 86.955 euro, così suddiviso: 48.205 euro per le ammende relative alle violazioni sulla sicurezza, e 38.750 euro per le sanzioni amministrative legate alla sospensione delle attività imprenditoriali e all'impiego di manodopera "a nero".