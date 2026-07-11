UFFICIALE - Salernitana, rinforzo in mediana: arriva Djibril Terzo colpo della sessione estiva

Un rinforzo a sorpresa. La Salernitana annuncia di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 2003 Malik Djibril, che nell’ultimo anno e mezzo ha vestito la casacca dell’AZ Picerno. Il calciatore ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Per il mediano di origini africane ma cresciuto a Bassano del Grappa ecco una grande chance dopo un'annata discreta con il Picerno.

Faggiano punta molto sulla duttilità e sull'intensità del centrocampista, calciatore in grado di portare energia e dinamismo, sacrificando sull'altare del mercato Gyabuaa, ambito in serie B e in serie C. Il calciatore sarà in Campania nelle prossime ore dopo la firma e lunedì sosterrà le visite mediche prima di partire per il ritro di Cascia e vivere le prime emozioni da calciatore della Salernitana.