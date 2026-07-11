Salernitana, che intreccio col Catania: tentazione maxi-scambio Le necessità dei granata si sposano con due possibili uscite dai siciliani. Contatti in corso

"Cedere per poi acquistare" è il mantra di Daniele Faggiano per la Salernitana, ripetuto ieri anche da Fortunato Varrà, nuovo direttore sportivo del Catania. Le due big del campionato di serie C fanno i conti con rose extralarge, con la volontà di liberare risorse per poi poter sistemare zone di campo che necessitano di rinforzi. E allora gli occhi si posano sia sui calciatori da sistemare, immaginando anche soluzioni che possano accontentare chi va a caccia di altre pedine. In casa Salernitana, le posizioni di Capomaggio e Gyabuaa sono due nodi da sciogliere. Per il primo Cosmi valuta anche un dirottamento in difesa, per il secondo invece sarà addio.

Intreccio con il Catania

Dagli etnei, arrivano messaggi sulla possibilità di cedere tutti, senza trattenere nessuno. Faggiano punta Cicerelli e Kaleb Jimenez. Sul primo c'è anche il Pescara, il secondo è un pallino del ds. La Salernitana vorrebbe lo spagnolo che stuzzica Longo per il suo nuovo Catania. Sul tavolo però, la Salernitana pensa ad un maxi-scambio. Dopo Gyabuaa-Kaleb Jimenez già argomento di discussione, il club granata inserirebbe anche Capomaggio per Luperini, vecchio pallino granata dai tempi di Castori e ora nel mirino di Faggiano. Il centrocampista lascerà Catania e pensa alla destinazione granata.