FOTO - Salernitana, ecco la maglia da trasferta: c'è il richiamo ad Amalfi Due i tratti distintivi scelti dal club. E c'è anche un ritorno al passato

Un richiamo ad Amalfi. La Salernitana, insieme al nuovo sponsor Givova, racconta il nuovo away kit per la stagione sportiva 2026/27, che interpreta il tema del mare attraverso un linguaggio grafico più contemporaneo ed essenziale. Sottili linee curve percorrono l’intera superficie bianca della maglia creando un movimento fluido e continuo. La composizione richiama il ritmo delle onde che si susseguono sulla costa salernitana, trasformando il mare in un elemento stilizzato e moderno. Armonia, continuità e dinamismo si fondono grazie a un design elegante che unisce il territorio alla filosofia calcistica del club.

L'omaggio ad Amalfi

La facciata della Cattedrale di Sant’Andrea e l’Arsenale dell’antica Repubblica Marinara di Amalfi, con lo splendido galeone in esso custodito, rappresentano gli ideali sfondi per esaltare i richiami grafici e cromatici della casacca away firmata GIVOVA per l’U.S. Salernitana 1919. Tutte le nuove divise dell’U.S. Salernitana 1919 sono realizzate con soluzioni tecniche pensate per garantire comfort e prestazioni elevate, a partire dal collo girocollo e dal fondo manica in rib. La vestibilità dei nuovi kit GIVOVA è studiata per accompagnare il movimento dell’atleta in ogni fase di gioco. I pannelli laterali in mesh presenti su maglia e pantaloncini favoriscono traspirabilità e ventilazione. Il nuovo away kit Salernitana 2025/26 sarà acquistabile a partire dalle 17:00 di oggi tramite gli store online dell’U.S. Salernitana 1919 e di GIVOVA, nonché presso i rivenditori autorizzati GIVOVA e il negozio ufficiale granata a Salerno, in piazza Caduti Civili di Guerra, 2.