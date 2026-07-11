Salerno, il PSI si rilancia e sceglie Cammarota come capogruppo in consiglio Del Duca e D'Aiuto: percorso condiviso e riconoscimento di un autentico lavoro di squadra

Il gruppo consiliare di Avanti PSI al Comune di Salerno rilancia la propria azione politica e organizzativa, confermando la volontà di rafforzare la presenza del movimento nell’attività istituzionale di Palazzo di Città e continuando a promuovere attività sul territorio. Nel corso della riunione del gruppo, composto dai consiglieri Antonio Cammarota, Simona Calzaretti e Filomeno Di Popolo, è stata ufficializzata la nomina di Antonio Cammarota a capogruppo consiliare. Il consigliere è alla quinta consigliatura, già capogruppo alla Provincia e al Comune, per dieci anni presidente della Commissione Trasparenza.

All’incontro hanno preso parte anche il coordinatore cittadino Donato D’Aiuto, il segretario provinciale Silvano Del Duca e l’assessore Massimiliano Natella.

“La nomina di Antonio Cammarota è il frutto di un percorso condiviso e del grande risultato ottenuto a Salerno grazie all’impegno di tutta la lista” ha detto Donato D’Aiuto, coordinatore cittadino di Avanti PSI. “È il riconoscimento di un autentico lavoro di squadra, che continuerà a essere il metodo con cui affronteremo le prossime sfide”

Silvano Del Duca, segretario provinciale di Avanti PSI, ha aggiunto: “”Rafforziamo la presenza di Avanti PSI nelle istituzioni cittadine. Il nostro contributo sarà sempre ispirato esclusivamente all’interesse di Salerno e dei suoi cittadini. Continueremo a lavorare con spirito unitario, responsabilità e concretezza, mettendo al centro le esigenze della città e sostenendo un’azione amministrativa capace di produrre risultati nell’interesse della comunità”.