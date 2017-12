Arrivano gli sticker per i tifosi della B Da oggi disponibili scaricando l'app Lega B o impostando la tastiera dello smartphone

Grazie ai framework di IQUII per lo sviluppo di Keyboard per Sticker iOS, Android e iMessage, da oggi disponibili nell’app di Lega B un set di sticker ufficiali ed esclusivi per tutti i tifosi della Serie B ConTe.it. Una nuova funzionalità sticker offerta da Lega B risponde all’esigenza di fornire agli appassionati un tool innovativo e coinvolgente in grado di personalizzare i propri messaggi e chat con adesivi accattivanti. Il progetto nasce in seguito all’analisi dei dati riguardanti la grande diffusione delle principali app di chat/messaggistica: solo in Italia applicazioni come Whatsapp, Facebook Messenger e Telegram contano rispettivamente 22 milioni, 15 milioni e 3.5 milioni di utenti attivi, oltre che decine di miliardi di singoli messaggi inviati al giorno.

In particolare, la forte predisposizione dell’ecosistema digitale odierno all’utilizzo di elementi di visual communication (sticker, emoji, emoticon) ha incentivato larealizzazione della Keyboard con gli sticker ufficiali della Lega B. Grazie all’esperienza maturata da IQUII nello sviluppo di progetti in ambito sportivo è stato possibile definire una strategia mirata al Fan Engagement, in linea con l’approccio Fan-Centrico adottato da Lega B. Inoltre, tastiera e sticker personalizzati daranno la possibilità a Lega B di veicolare in maniera innovativa la consistenza del proprio brand e consentiranno la condivisione di contenuti in grado di conferire esclusività e stimolare il download dell’ app di Lega B.

La Keyboard che abilita l’uso degli sticker ufficiali di Lega B sarà già compresa nel nuovo aggiornamento dell’ app Lega B, sia su dispositivi iOS sia Android. Inoltre, gli

utenti in possesso di device Apple potranno utilizzare gli sticker anche su iMessage. Per installare la Keyboard sul proprio dispositivo basterà seguire le semplici istruzioni fornite all’interno dell’app.

Scarica l’app Lega B per dispositivi iOS e Android e scopri gli sticker! Per scaricare gli sticker aggiungere Lega B Stickers da Impostazioni, Generali,

Tastiera, Aggiungi Nuova tastiera oppure, per gli utenti iOS, all’interno dell’app Lega B sarà presente anche una voce di menù dedicata ad iMessage, che avrà il ruolo di

informare l’utente della possibilità di utilizzare gli sticker all’interno dell’applicazione di messaggistica di Apple.

M.G.

