Il Salernum Baronissi cerca il riscatto con il Centro Storico Il giovane portiere Serretiello: “Convinto dall’ambizioso progetto societario”

Archiviate le festività natalizie, il Salernum Baronissi si prepara ad affrontare il Centro Storico Salerno. La gara, in programma domani alle 14,30 al campo “Vincenzo Volpe” di Salerno, rappresenta un importante banco di prova per la società del presidente La Marca. Il Salernum spera di trovare nella calza della befana un risultato positivo, utile a riscattare la sconfitta rimediata in casa del Real Sarno nell’ultima gara di campionato del 2017. Per questo motivo, sono in rampa di lancio i neo acquisti Citro e Bove.

I due calciatori, pedine fondamentali per mister Galderisi, potrebbero fare il loro esordio con la casacca del Salernum. Tornerà a disposizione dell’allenatore salernitano il talentuoso Natella, fermo ai box per tre giornate a causa di una squalifica. Contro il Centro Storico dell’ex Polverino non ci sarà capitan Funicello squalificato. Emozionato e felice il nuovo acquisto del Salernum, il portiere classe ’97 Matteo Serretiello:

«E’ un’occasione importante per la mia carriera – dice il giovane estremo difensore – Sono stato convinto dalla bontà del progetto e dagli ambiziosi obiettivi societari. Sono certo che il Salernum, anche nel 2018, rivestirà un ruolo importante nel girone D di Promozione». Serretiello, che ha vestito nella sua carriera le maglie di Grottaminarda, Agropoli e Battipagliese, si dice pronto a ritagliarsi il suo spazio nella compagine salernitana. «Sono a disposizione del mister. Le mie caratteristiche? Sono un portiere moderno, abile con i piedi e forte su punizioni ed uscite. Sono convinto che dimostrerò tutto il mio valore e darò il mio contributo alla squadra».

M.G.