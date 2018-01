Eboli, gli ultras in coro: tutti allo stadio Spuntano manifesti in città, decisive le prossime due partite di campionato

Relegata nei bassifondi della classifica dopo un girone d'andata eccessivamente altalenante e più difficoltoso del previsto, l'Ebolitana è attesa ora da due partite consecutive in casa che potrebbero cambiare il destino dei biancazzurri. Al Dirceu, infatti, sono attese Palmese e Isola Caporizzuto, due squadre ampiamente alla portata e che occupano le ultime posizioni della graduatoria. Scontri diretti troppo importanti per essere falliti, così come scritto a caratteri cubitali anche sul sito ufficiale della società che, mai come in questo momento, sta chiamando a raccolta la tifoseria affinché il "Dirceu" possa essere un'autentica bolgia e rappresentare il cosiddetto dodicesimo uomo. Gli ultras hanno capito che la svolta è vicina e hanno chiamato a raccolta l'intera cittadinanza invitando tutti, tifosi e semplici appassionati, ad acquistare il biglietto in prevendita e riempire lo stadio sin dal riscaldamento. Ad Eboli sono stati affissi diversi manifesti riportanti la scritta "Saranno le giornate dell'orgoglio eburino, la squadra ha bisogno di noi: emozioniamoci al Dirceu", un appello che sicuramente farà breccia nel cuore di chi, in attesa di tempi migliori, questa serie D meritatamente riconquistata poco tempo fa vuol tenersela stretta. La proprietà, venendo incontro alle esigenze del pubblico, ha disposto prezzi popolari: 3 euro in tutti i settori, ingresso gratuito per donne e giovani. I tagliandi saranno acquistabili presso il Bar Amendola e la Job Musikeria di via Matteotti.

"Ci rendiamo conto di quanto amiamo questa squadra soltanto quando si vince o quando stiamo per retrocedere: è nostro dovere riempire lo stadio nelle prossime due gare e spingere l'Ebolitana alla vittoria. 6 punti potrebbero significare salvezza anticipata, a quel punto il presidente potrebbe programmare un futuro ancora più ambizioso" ha detto ai nostri microfoni Anthony Fusella, dello stesso avviso Vito e Rosario: "Perdere punti in questi due scontri diretti sarebbe letale, dobbiamo assolutamente vincerle entrambe. Per farlo servirà uno stadio pieno, altrimenti rischiamo di buttare tutti i sacrifici della passata stagione". "Tornerò al Dirceu dopo anni, è il momento di sostenere la nostra squadra di calcio. Forza Ebolitana" il semplice pensiero di Cosimo, tifoso di vecchia data che ha già acquistato il biglietto e che spera di vivere una domenica indimenticabile. La società, sul mercato, si sta muovendo, i calciatori sono carichi, l'ambiente sta ritrovando entusiasmo: la Palmese è avvisata...

Gaetano Ferraiuolo