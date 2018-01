Trofeo dei Tre Mari: chiusura stagionale in Campania Domani il Trofeo Circuito del Cuccaro

Il sodalizio Bike e Sport Team ha lavorato sodo in questi primi giorni dell’anno nuovo per mettere in scena il Trofeo Circuito del Cuccaro, evento di ciclocross che saluta ufficialmente la stagione 2017-2018 del Trofeo dei Tre Mari.



Il comitato organizzatore del Bike e Sport Team sta facendo del proprio meglio per avere un gran riscontro di partecipazione nella mattinata di domenica 14 gennaio e far conoscere questo meraviglioso polmone verde attorno Eboli (Masseria del Cuccaro) dove è stato ricavato un percorso permanente per il ciclismo fuoristrada.



Il tracciato misura circa 2200 metri, si presenta ondulato e prevalentemente sterrato. Al termine della gara saranno messi a disposizione i servizi docce e lavaggio bici, oltre al pasta party finale che accompagnerà il momento delle premiazioni riservate ai primi tre di ogni categoria, mentre per il Trofeo dei Tre Mari verranno consegnate le maglie di leader, premiati i primi cinque di categoria e le prime tre società con il miglior punteggio. La quota di iscrizione solo per i master è di 15 euro.



Orari gara 14 gennaio: ritrovo e verifica iscrizioni alle 7:30 presso la Masseria del Cuccaro; partenza allievi ed esordienti (9:45 – 30 minuti); juniores, master over 45, donne open e master (10:30 – 40 minuti); élite, under 23 e master under 45 (11:30 – 60 minuti).



I LEADER DEL TROFEO DEI TRE MARI DOPO SETTE PROVE

Esordienti primo anno uomini: Anthony Montrone (Andria Bike)

Esordienti primo anno donne: Aurora Immacolata Falabella (Cicloteam Valnoce)

Esordienti uomini: Ivan Carrer (Team Eurobike)

Esordienti donne: Denise Falabella (Cicloteam Valnoce)

Allievi uomini: Ettore Loconsolo (Scuola di Ciclismo Ludobike)

Allieve donne: Ilaria Scarpa (Scuola di Ciclismo Ludobike)

Juniores uomini: Alessandro Verre (Team Bykers Viggiano)

Juniores donne: Antonietta Fortunato (Team Bykers Viggiano)

Open uomini: Donatello Viola (Vini Fantini Nippo Free Bike)

Open donne: Krizia Ruggieri (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro)

Master Donna: Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers)

Fascia Amatoriale 1/Under 45: Francesco Acquaviva (Btwin Decathlon Italia)

Fascia Amatoriale 2/Over 45: Francesco Masullo (Movicoast Sport e Turismo)