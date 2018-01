Salernum Baronissi: Angelo Quaglia è il nuovo tecnico Prende il posto di mister Galderisi

Sta per iniziare una nuova avventura sportiva in casa Salernum. Dopo l’addio di mister Galderisi, la società del presidente Giacomo La Marca ha ingaggiato come nuovo allenatore Angelo Quaglia. 53 anni, di Giffoni Sei Casal. Il neo tecnico del Salernum ha allenato in carriera Pontecagnano, Serre, Agropoli e Battipagliese. Quaglia, che ieri pomeriggio ha incontrato per la prima volta la squadra, è un grande conoscitore dei campionati dilettantistici salernitani, grazie alle esperienze in categorie come l’Eccellenza.

“Ringrazio la società e il presidente Giacomo La Marca per la fiducia. Inoltre desidero esprimere i miei più sinceri complimenti a mister Galderisi per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi – le prime parole di Quaglia da neo tecnico della compagine di Baronissi – Sono molto felice per questo incarico, in quanto ritengo il Salernum una della società più ambiziose e organizzate della categoria. La squadra? Ci sono tutti i presupposti per ben figurare in questo campionato. Ieri ho incontrato per la prima volta i giocatori. Mi sono soffermato ovviamente sugli under, che conoscevo meno. I miei obiettivi di stagione? Mantenere le posizioni di vertice in classifica, ma soprattutto trasmettere la mia voglia di vincere e lottare in ogni gara. Con impegno e sacrificio si possono raggiungere i risultati più importanti".

M.G.