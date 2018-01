Salernum Baronissi, pari a reti bianche con il Calpazio Mister Quaglia: “Soddisfatto dei miei ragazzi. Grande gruppo”

Termina senza reti la sfida tra Calpazio e Salernum Baronissi. Al campo “Vaudano” di Capaccio, la società del presidente La Marca colleziona il secondo punto consecutivo dopo il pareggio della scorsa settimana contro la Vigor Castellabate. Partita giocata su un terreno pesante a causa della pioggia. Nel secondo tempo Cartone e Natella sfiorano la rete del vantaggio. Salernum sempre a un punto di distanza dalla Polisportiva Santa Maria.

La cronaca

Prima gara in campionato alla guida del Salernum per mister Quaglia. Il Calpazio, reduce dalla vittoria per 2 a 0 contro l’Alfaterna, scende in campo con maggiore grinta e determinazione. La formazione di casa, grazie alle giocate di Pecora, prende in mano il pallino del gioco. Il Salernum soffre la pressione avversaria e rischia di soccombere al 20’ della prima frazione di gioco: il numero 7 del Calpazio D’Avella conquista palla al limite dell’area e calcia in porta; l’estremo difensore degli ospiti Coscia, al rientro, si fa trovare prontissimo raccogliendo gli applausi degli spettatori presenti al “Vaudano”. Le cattive condizioni del terreno di gioco sembrano avvantaggiare i padroni di casa. Dopo la mezz’ora del primo tempo, il Salernum si sveglia facendo valere il suo maggiore tasso tecnico. Prima Citro e poi Cartone ci provano senza ottenere grandi risultati. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0 a 0.

La ripresa si apre all’insegna del Calpazio. La squadra di Voza spinge sull’acceleratore per vincere la partita e portarsi a ridosso delle zone alte della classifica. Gli ospiti non ci stanno e, dopo i primi venti minuti di marca Calpazio, tornano a farsi vedere dalle parti di Margiotta, sfiorando in almeno due occasioni la rete del vantaggio. Al 30’ quella più ghiotta della partita capita sui piedi di Cartone: il talentuoso attaccante salernitano si fa ipnotizzare dal portiere del Calpazio e non riesce a portare i suoi in vantaggio. Inizia la girandola delle sostituzioni: Quaglia fa entrare Funicello e Natella. Quest’ultimo, a tempo ormai scaduto, s’invola in contropiede e, arrivato indisturbato in area di rigore avversaria, non riesce a battere Margiotta. Con quest’azione si conclude la sfida tra Calpazio e Salernum. Un pari prezioso per il Salernum, che sabato prossimo affronterà allo stadio “Figliolia” l’Angri seconda in classifica.

La voce dagli spogliatoi

“Sono soddisfatto della prova dei miei calciatori. Oggi ho visto un gruppo compatto, capace di lottare nelle difficoltà ed esprimere un buon gioco. Purtroppo, le pessime condizioni del campo e il portiere avversario, in giornata super, non ci hanno permesso di ottenere risultati migliori. C’è molta strada da fare ma sono fiducioso per il prosieguo del campionato” così il tecnico del Salernum Quaglia al termine della gara.

Calapazio - Asd Salernum Baronissi 0-0 (0-0 p-t.)

CALPAZIO: Margiotta, Ippolito, Delli Santi, iorio, Di Poto, Malandrino, D’Avella, Carbonaro, Crisci, Pecora, Di Genio (dal 47’ Milione). A disposizione: Mainardi, Zoccola, Potenza, Danaz, Barbera, De Luca C. All: Gaetano Voza

SALERNUM: Coscia, D’Auria F. (dall’84’ Bestaevi), De Simone, Silvestri, Bove, Minguzzi (dal ’78 D’Auria R.), Cartone (dall’87’ Botta), Rinaldi E. (dal’78 Natella), Genovese (dal 67’ Funicello), De Crescenzo, Citro. A disposizione: Serretiello, De Luca. All: Angelo Quaglia

Arbitro: Emanuele Ciaravolo sezione di Torre del Greco Assistenti: Antonio Cafisi sezione di Nocera Inferiore e Gerardo Trotta di Nocera Inferiore

Ammoniti: Malandrino (Calpazio), Bove, Silvestri, Minguzzi (Salernum)

M.G.