Ginnastica Salerno ok nei campionati Silver e Gold Ritorno dalle città napoletane con due medaglie d'oro, tre d'argento e tre di bronzo

Fine settimana di trasferte napoletane per le atlete di Ginnastica Salerno che hanno disputato il Campionato regionale Gold e il Campionato Silver.

Per il Campionato Gold allieve L3/L4 Beatrice Luzzi (categoria L4) con un’ ottima gara su tutti e quattro gli attrezzi vince la prima prova regionale.

La categoria L3 ha visto salire sul gradino più alto del podio Elisa Agosti con un terzo posto di Federica Noschese, la quale ha disputato una bella gara macchiata solo da una caduta alla trave.

Per i Campionati Individuali Silver 2018 LC terzo posto per la fascia a2 a Pagano Maria Sofia, e per la fascia a4 si classifica terza anche Bifulco Marcella

Per i Campionati Individuali Silver 2018 LC3 fascia a2 seconda classificata Memoli Rebecca; fascia a3 prima classificata Mendozza Martina e seconda classificata Iacullo Jane, mentre per la categoria senior seconda classificata Alessandra Sada.

“Nel complesso sono ottimi risultati- dichiara Juliana Sulce Presidente di Ginnastica Salerno- l’anno è appena iniziato e sono certa che raggiungeremo traguardi sempre più importanti.”

M.G.