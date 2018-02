Il Salernum Baronissi vince il big match con l’Alfaterna Decisiva la rete di Citro nel secondo tempo

Terza vittoria consecutiva per il Salernum Baronissi. Dopo Campagna e Gregoriana, anche l’Alfaterna soccombe contro gli uomini di mister Quaglia. Allo stadio “Karol Wojtyla” finisce uno a zero per il Salernum. Nel primo tempo Coscia para un rigore a Cavezza. La rete della vittoria è firmata da Luca Citro all’inizio del secondo tempo. Tre punti preziosi che consentono alla società del presidente La Marca di consolidare la terza posizione in classifica e avvicinarsi all’Angri, impegnata domani nello scontro al vertice con la Scafatese.

La cronaca

Alfaterna-Salernum è una delle gare più attese della 22esima giornata del campionato di promozione girone D. Ospiti reduci dalla vittoria casalinga contro la Gregoriana. Nella prima frazione di gioco più Alfaterna che Salernum. I padroni di casa tentano più volte di impensierire la formazione di Quaglia, puntando su un maggiore possesso palla e sul pressing. Al 30’ l’arbitro fischia un rigore a favore dell’Alfaterna per un fallo di De Simone. Sul dischetto va Cavezza, che si fa ipnotizzare da Coscia. La prima frazione di gioco si conclude sul risultato di zero a zero. Nel secondo tempo sale in cattedra il Salernum, guidato magistralmente dal regista De Crescenzo. Appena tre giri di lancette e gli ospiti agguantano il vantaggio: l’attaccante Citro è bravo ad approfittare di una respinta del portiere su tiro di De Luca e a calciare in rete. Il goal galvanizza i ragazzi di Quaglia, che in più occasioni sfiorano il raddoppio sull’asse Natella - Cartone. All’80’ proprio l’attaccante salernitano va vicinissimo alla rete, grazie ad un pallonetto che sfiora l’incrocio dei pali.

Commenti post partita

“Sono molto felice del risultato e della prestazione dei miei ragazzi – ha spiegato il tecnico Quaglia al termine della partita - E’ la vittoria più bella, giunta al termine di una gara intensa e combattuta. Siamo stati bravi a non concedere nulla agli avversari. L’Alfaterna non ci ha mai messo in difficoltà. Ha avuto solo l’occasione del rigore. Dobbiamo ancora migliorare, soprattutto in fase offensiva. Un plauso va a tutta la squadra per i risultati che stiamo ottenendo.”

Alfaterna Calcio - Asd Salernum Baronissi 0-1 (0-1 p-t.)

CAMPAGNA: Caso, Granato, Santonicola, Pascale (dal 54’ D’Auria), Angona (dal 72’ Ruocco), Esposito, Cavezza, Ragone (dal 78’ Cascella), Cirillo, Buonfiglio, Amatruda (dal 72’ Montella). A disposizione: Benevento, Baleotto, Angrisani All: Prisco Sellitto

SALERNUM: Coscia, De Simone, Funicello, Silvestri, Buonocore, Bove, Rinaldi E., Minguzzi (dal 65’ Botta), De Luca (dal 74’ Natella), De Crescenzo (dall’82’ Cartone), Citro (dal 78’ Genovese). A disposizione: Serretiello, Accarino, Pierro. All: Quaglia

RETI: 48’ Citro (SAL);

Arbitro: Francesco Gallo sezione di Torre Annunziata. Assistenti: Sabatino sezione di Nola e Fusco sezione di Frattamaggiore.

Ammoniti: Funicello 75’, Coscia 87’ (SAL); Angona 46’, Santonicola 50’ (ALF)

M.G.