Olympic Salerno, giovanili: fine settimana ricco di goal Si avvia al rettilineo finale la marcia delle principali formazioni giovanili dell'Olympic Salerno

Si avvia al rettilineo finale la marcia delle principali formazioni giovanili dell'Olympic Salerno. Nel posticipo del campionato Allievi Provinciali, i baby colchoneros di Paolo Rossi danno vita ad un confronto spettacolare con l'Assocalcio. Prima frazione tutta a favore dei biancorossi che passano in vantaggio con Fasulo ben imbeccato da Nicastro. Lo stesso Fasulo pochi istanti più tardi è un autentico rapace d'area e raddoppia, dando linfa all'ottimo avvio di confronto. Allo scadere del primo tempo l'Olympic triplica con Caldarelli che ribadisce in rete un corner battuto dallo specialista Nicastro. L'avvio bruciante dei delfini, dominatori in lungo e in largo della prima frazione, induce i padroni di casa ad operare una vera e propria rivoluzione all'intervallo con ben sette cambi, gettando nella mischia numerosi elementi del gruppo secondo in classifica tra i regionali. Cambi che si riveleranno fatali per l'Olympic che si rilassa oltre il dovuto e subisce tre reti in venti minuti. Nel finale, a girandola di sostituzioni compiuta anche dagli ospiti, arriva il 5-3 finale in favore dell'Assocalcio. "Affrontare una squadra che sta facendo benissimo nel campionato regionale mettendola in grossa difficoltà è per noi motivo di vanto - spiega mister Rossi - I miei ragazzi continuano a crescere sotto tutti gli aspetti ma naturalmente c'è ancora molto lavoro da fare. Queste partite sono utili soprattutto per questo".

Così in campo: Amato, Basso, Albano (Meola), Renna, Ragone (La Rocca), Giaquinto, Nicastro (Pelosi C.), Gallo (Pelosi A.), Fasulo, Congiu, Caldarelli (Bove).

Pirotecnico successo per i Giovanissimi Provinciali di mister Alfredo Serritiello che blindando l'ultimo posto utile per accedere ai play-off. Con il Real Contursi Terme finisce in goleada per De Martino e compagni che chiudono la prima frazione avanti con il punteggio di 4-1. Nella ripresa i termali escono fuori ed accorciano le distanze ma i biancorossini sono in vena ed allungono perentoriamente fino al 9-4 finale. A bersaglio vanno per tre volte l'ispirato Zapparoli, per due a testa i bomberini Lanzetta e Cantilena mentre gioia singola per Gallo ed il neoentrato Elia.

Così in campo: De Martino, Manzo, Criscuolo, Savastano, Buonagiunto, Gallo, Santoro, Zapparoli, Cantilena, Elia, Lanzetta. Successivamente spazio a Mancusi, Pepe, De Vivo, Elia e Iavarone.

