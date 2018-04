Sport-Karting: WSK Super Master Series 2018 4° round a Sarno Ha avuto inizio ieri la fase di qualifica

Ha avuto inizio ieri la fase di qualifica all’ultima tappa della WSK Super Master Series, evento del karting internazionale che ha radunato a Sarno (SA) 270 piloti di 43 nazionalità. Al Circuito Internazionale Napoli è in corso la volata sulle classifiche finali della Serie promossa da WSK Promotion, nelle quali i distacchi tra i piloti che puntano alla vittoria risultano addirittura ridotti, dopo il precedente appuntamento: le gare disputate proprio qui a Sarno, la scorsa settimana, hanno infatti aperto diverse possibilità nell’esito finale di domenica prossima, quando saranno assegnate le vittorie definitive nelle categorie KZ2, OK, OK Junior e 60 Mini.



In attesa della fase finale, in live streaming da wsk.it.

Le prove ufficiali di ieri hanno dato il via alle sfide decisive, proseguite nel pomeriggio con le prime manche di qualifica (nella foto in alto, il via di una manche OK Junior). Il clima è di grande attesa non solo nel paddock di Sarno, ma anche tra gli appassionati che, nell’intera giornata di domenica 8 aprile, avranno la possibilità di assistere alle immagini live delle Prefinali e delle Finali. L’appuntamento è sui canali ufficiali del sito wsk.it. e della pagina facebook di WSK Promotion, con le immagini in streaming che saranno diffuse a partire dalle ore 10:50, per la partenza delle Prefinali.

Matteo Viganò è il più rapido in KZ2.

A complicare le tattiche dei favoriti in KZ2 è intervenuto il bergamasco Matteo Viganò (Tony Kart-Vortex-Bridgestone), capace di mettere tutti in riga dietro il suo tempo di 56”273, più rapido di 14 millesimi della prestazione segnata dal pescarese Lorenzo Camplese (Maranello-TM). Viganò (nella foto, davanti a Puhakka) si è ripetuto nella prima manche della serie, costantemente inseguito dal finlandese Simo Puhakka, suo compagno di team. Nella corsa in classifica, il primo round va a Alex Irlando (Sodi Kart-TM), piazzatosi terzo davanti ai suoi diretti avversari: il bresciano Marco Ardigò (Tony Kart-Vortex) e il trevigiano Paolo De Conto (CRG-TM), primi due in graduatoria.

Zane Maloney sfida tutti in OK

Anche in classe OK è stato un outsider ad aprire a sorpresa: il pilota delle Barbados Zane Maloney (FA Kart-Vortex-Bridgestone) ha girato più veloce di tutti in 57”194, migliore di solo 13 millesimi del tedesco Hannes Janker (KR-Parilla). Il leader di classifica, il danese Nicklas Nielsen (Tony Kart-Vortex), ha risposto vincendo la prima delle manche in programma. Poco dopo lo ha imitato Janker, che con la vittoria nella gara successiva si conferma tra i più forti candidati alla vittoria. Attesa nelle manche di domani la replica degli altri favoriti, tra i quali l’inglese Jonny Edgar (Exprit-YM), secondo in classifica.

Ad Alfio Spina la pole position in OKJ.

Con il crono di 58”590 il catanese Alfio Spina (CRG-TM-Vega) ha segnato il miglior tempo nelle qualifiche, con 127 millesimi di vantaggio su Paul Aron (Fa Kart-Vortex) che ha fermato il cronometro in 58”717. L’estone ha replicato subito, vincendo una delle manche del pomeriggio, mentre l’altra è stata vinta da Gabriele Minì (Parolin-Parilla), lanciato per la vittoria in classifica: il palermitano al momento è secondo a un solo punto dal leader, il russo Kirill Smal (Tony Kart-Vortex), il quale ha avuto un avvio sfortunato, fermandosi subito in prima manche.

Dimitry Matveev è il più rapido in 60Mini.

Due nomi nuovi si sono imposti nelle prove cronometrate della 60 Mini: il più veloce è stato il russo Dmitry Matveev (CRG-TM-Vega) in 1’06”741, di 104 millesimi più rapido dell’udinese Andrea Filaferro (Birel-TM), che ha segnato il tempo di 1’06”844. Nelle manche un altro ousider, l’emiliano Rocco Mazzola (Italcorse-TM), ha conquistato una vittoria, così come ha fatto l’attuale capoclassifica Martinius Stenshorne (Parolin-TM). Il norvegese, nonostante sia rimasto indietro nelle prove, ha recuperato ben sei posizioni in gara.

M.G.