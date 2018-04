Granfondo Mtb dei Saraceni: tutti i segreti del percorso Appuntamento domenica 29 aprile ad Agropoli

Domenica 29 aprile, la città di Agropoli spalanca le porte al grande circus del ciclismo fuoristrada con la Granfondo Mtb dei Saraceni a cura dell’Asd Cilento Mtb. Possono sembrare pochi 39 chilometri con 1300 metri di dislivello attivo ma bisogna avere testa, gambe, la forma perfetta e tanta tecnica per arrivare al traguardo.

Partenza assistita dallo Stadio Comunale Raffaele Guariglia ad Agropoli, dopo una sfilata che vede i bikers attraversare il centro storico fino alla scenografica discesa in bici degli antichi scaloni che portano alla città antica. A seguire il via volante dal porto turistico con la prima vera salita. Tra pendenze e single track, tratti di sottobosco, terreno battuto, pietraie e tratti a picco sul mare, si attraversa uno dei tratti più belli e suggestivi del Parco nazionale del Cilento. 90% di sterrato e soltanto qualche breve trasferimento su afalto caratterizzano questa particolare gara, un mix di saliscendi in single track (discesa più lunga la vecchia via del Principe, detta la discesa del coniglio che misura 3 km) Un passaggio è previsto per il suggestivo villaggio abbandonato di San Giovanni, dopo aver percorso la vecchia via di confine (appositamente recuperata dal team Cilento mtb per l'occasione) e che collegava in antichità i comuni di Castellabate ed Agropoli. Ancora oggi si possono ammirare lungo la via le pietre di confine con inciso sopra le iniziali dei due comuni. Nel punto più alto della via di confine si arriva a quota 312 metri del Monte Tresino per poi divertirsi in una discesa vista mare. La seconda parte del tracciato si presenta più insidioso per le salite che toccano punte del 20% in alternanza a discese in sterrato tra uliveti e ginestre in fiore. L'ultimo tratto di gara ci riporta all'arrivo attraverso una discesa veloce che preavvisa al nostro sguardo l'arrivo e il villaggio ospitalità, ben visibile già dagli ultimi di 2 chilometri di sterrato.

“Sulla scia del successo delle precedenti edizioni, dalla nostra parte c’è la macchina organizzativa ben collaudata, tante belle iniziative a contorno della gara per portare un gran numero di persone ad Agropoli e il nostro paesaggio cilentano tutto da ammirare ” commentano gli organizzatori dell’Asd Cilento Mtb.