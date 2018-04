Non solo mountain bike alla Granfondo MTB dei Saraceni E' tutto pronto per lo show della mountain bike

Agropoli si prepara ad accogliere lo show della mountain bike con la terza edizione della Granfondo Mtb dei Saraceni: non solo pedalate ma anche la suggestione dello spettacolo offerto dal Cilento nella giornata di domenica 29 aprile.

Sotto il profilo organizzativo, con la regia dell’Asd Cilento Mtb, nulla è lasciato al caso con una location comoda e dotata di tutti i servizi per venire incontro a tutte le esigenze di bikers ed accompagnatori: lo Stadio Comunale Guariglia offre infatti ampio parcheggio, comodissimi spogliatoi e docce calde ed inoltre la cura dei dettagli da parte dell’organizzazione prevede anche per quest’anno un pasta party degno della migliore tradizione culinaria cilentana con l’espertissimo Catering gestito dai cuochi e dall’organizzazione della Sagra dell’antica pizza cilentana di Giungano insieme allo staff del Ristorante La Panoramica di Pietro Manganelli. Chiamarlo pasta party (gratuito per gli atleti e al modico prezzo di 5 euro per gli accompagnatori) è davvero riduttivo e da leccarsi i baffi: antipasto, fusilli, pizze fritte e la mozzarella cilentana Di Lascio.

Musica, animazione e show live a cura dello speaker Fabio Bacco e del deejay Alex Mental daranno vita al grande intrattenimento in attesa di applaudire uno ad uno i protagonisti della gara di scena nel percorso unico di 39 chilometri.

La Granfondo Mtb dei Saraceni si fa baby con l’iniziativa promozionale Gioco Ciclismo: in stretta collaborazione con la scuola di ciclismo Amici Super Ski, tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 12 anni saranno protagonisti nella gimkana allestita negli enormi spazi antistanti lo stadio comunale Guariglia per permettere ai ciclisti meno acerbi di provare l’emozione in sella a una bicicletta.