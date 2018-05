Olympic, esordio scintillante degli Allievi ai play-off Settebello al Golfo di Policastro

Pirotecnico successo per gli Allievi Provinciali dell'Olympic Salerno nel primo turno play-off del rispettivo campionato. Al "Settembrino" il Golfo di Policastro (sulle carte federali ancora Atletico Caselle) è battuto in rimonta con un perentorio 7-3 con cui i ragazzi di mister Rossi si pongono in situazione di vantaggio in vista della gara di ritorno nel basso Cilento. Eppure le cose non si erano messe bene per i biancorossi che dopo aver perso per infortunio bomber De Vivo, dopo un quarto d'ora gli ospiti sono già sul doppio vantaggio. Solo un prodigioso intervento di Imparato non permette agli ospiti di chiudere il primo tempo in vantaggio di tre reti.

Nella ripresa il tecnico salernitano mischia subito le carte, lanciando il 2003 Lanzetta e la squadra sembra ritornare in se, scrollandosi la tensione d'inizio partita. Dopo 30 secondi, Nicastro imbecca Caldarelli che si fa perdonare l'errore della prima frazione e realizza. Dopo due minuti si materializza il pari ad opera di capitan Pelosi, il match è spettacolare e si susseguono continui ribaltamenti di fronte. Su uno di questi il Golfo di Policastro torna in vantaggio ma sarà l'ultimo sussulto prima dello show finale dei colchoneros. Il nuovo pari porta la firma nuovamente dell'ispirato Caldarelli poi la pennellata su calcio piazzato di Nicastro ribalta tutto per il primo vantaggio locale. L'Olympic sembra indemoniata ed è ancora Caldarelli a realizzare le reti del 5 e 6 a 3. C'è ancora spazio, prima del triplice fischio, del settebello calato da Pelosi che fa secchi tre avversari e chiude i giochi.

"Nonostante il risultato molto favorevole - spiega mister Rossi - non ci sentiamo ancora qualificati. Ci aspetta una lunga ed insidiosa trasferta e non dobbiamo farci trovare impreparati". Così in campo: Albano, Ragone, Renna, La Rocca, Nicastro (Pelosi C.), Giaquinto, Bove (Graziuso), Fasulo (Lanzetta), Pelosi A. (Basso), Caldarelli (Meola).

M.G.