Hockey pista, la CH Roller Salerno all’assalto della serie A2

La CH Roller Salerno va all’assalto alla serie A2. La storica società salernitana di hockey su pista, cara al patron Gianfranco Camisa, da venerdì sarà impegnata a Prato nella Final Eight di serie B. Dopo essersi classificata seconda nel girone meridionale, la formazione guidata da Massimo Giudice e Alfonso Rotolo se la vedrà con le altre sette migliori squadre della B per provare a riportare Salerno nella seconda serie dell’hockey su pista.

La post-season vedrà ai nastri di partenza otto società, divise in due gironi. Nel raggruppamento A sono state inserite Roller Lodi, Gsh Trissino, Scs 84 Follonica e Hp Matera; nell’altro Uvp Modena, Hockey Thiene, Hp Maliseti Prato e CH Roller Salerno.

La compagine salernitana farà il suo esordio venerdì 4 maggio alle 14 conto l’Hockey Thiene; alle 22 è in programma la seconda partita del girone contro l’Hp Maliseti Prato, mentre sabato alle 16 i salernitani affronteranno l’Uvp Modena.

Le due squadre vincitrici dei giorni saranno promosse in serie A2. La giornata di domenica (dalle 10 alle 16) sarà destinata alle quattro finali che serviranno a delineare la vincitrice della Final Eight e la classifica per eventuali ripescaggi.

La delegazione della CH Roller Salerno di scena a Prato sarà composta da: Juanito Marrazzo, Giancarlo Melillo, Francesco Sabetta, Daniele Esposito, Gianmarco Durante, Francesco Durante, Francesco Di Concilio e Giuseppe Giudice che saranno guidati in panchina da Massimo Giudice e Alfonso Rotolo e accompagnati dai dirigenti Giovanni Melillo e Giuseppe Durante.

